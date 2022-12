Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica sulla statale 96 a Modugno, alle porte di Bari. I tre viaggiavano insieme a due coetanei su una Mini Cooper che si è scontrata contro un bus e, dopo l’impatto, l’auto ha poi urtato lo spartitraffico ed è rimbalzata contro il muro sul lato destro della carreggiata.

Oltre a un 21enne, morto sul colpo, sono decedute anche altre due persone che erano ricoverate in gravi condizioni. Si tratta di due ragazze, di 19 e 25 anni. L’auto era guidata da un 29enne. L’allarme è scattato attorno alle 22.30 di domenica e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che, su ordine della procura di Bari, stanno indagando. I pubblici ministeri hanno aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo.

Le tre vittime, secondo quanto ricostruito, viaggiavano tutte sul sedile posteriore della Mini Cooper. Le due ragazze erano state trasportate in condizioni disperate al Policlinico di Bari e sono decedute nella mattinata di lunedì Anche un altro ragazzo ha riportato gravi ferite ed è ricoverato in ospedale, mentre il conducente dell’autovettura, rimasto illeso, sarebbe già stato dimesso. Nessuna conseguenza anche per l’uomo, un 65enne, che era alla guida del bus.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’impatto che ha dato il via alla carambola della Mini Cooper, tutto è iniziato quando il bus si è immesso sulla statale dopo essersi fermato a un distributore di benzina. In quel momento l’auto stava sopraggiungendo, a quanto pare a velocità sostenuta, e ha impattato contro il pullman. Si sarebbe innescato così lo zig-zagare tra lo spartitraffico e un muro presente sul lato della carreggiata, dove la Mini ha terminato la sua corsa.