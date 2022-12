Tragedia al Rally del Veneto, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e la navigatrice, Barbara Incerti, è morta sul colpo. La donna, 53enne residente in provincia di Reggio Emilia, era a fianco del pilota Nicola Cassinadri, anche lui reggiano, 50 anni, rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 a Verona, all’ospedale di Borgo Trento. Il Rally è stato sospeso dagli organizzatori.

Erano una coppia appassionata ed esperta Nicola Cassinadri e Barbara Incerti. L’incidente è avvenuto mentre l’equipaggio era impegnato nella seconda prova speciale, nell’alta val d’Illasi: la Peugeot 205 guidata da Cassinadri in località Santissima Trinità è uscita di strada e dopo alcuni ribaltamenti è finita in fondo ad una scarpata, cappottandosi. Una carambola mortale per Barbara Incerti, nonostante il pronto intervento delle ambulanze e dei medico rianimatori.