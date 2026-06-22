La corsa al titolo di capocannoniere e non solo: l'obiettivo è il record di Just Fontaine, l'attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite

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Tutti a caccia del nuovo record. I Mondiali 2026, la prima edizione a 48 squadre, offrono agli attaccanti la grande occasione per segnare più gol. C’è un match in più, i sedicesimi di finale. Ci sono soprattutto molte più squadre materasso nei gironi. Chissà se qualcuno riuscirà a superare Just Fontaine, l’attaccante francese che in Svezia nel 1958 riuscì a segnare 13 reti in sole sei partite: ancora oggi detiene il primato di maggior gol segnati in una singola edizione dei Mondiali.

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Intanto con la tripletta all’esordio contro l’Algeria e la doppietta segnata contro l’Austria, Messi ha superato Miroslav Klose a quota 16 gol e con le sue 18 reti è diventato il miglior marcatore della storia in Coppa del Mondo. Mbappé ha distrutto il Senegal con una doppietta ed è distante quattro reti dall’argentino. Chiaramente il francese avrà molto più tempo di Messi per superarlo per una questione anagrafica.

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L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori LIVE dei Mondiali 2026

1) Leo Messi (Argentina)

5 gol

2) Deniz Undav (Germania)

3 gol

2) Jonathan David (Canada)

3 gol

4) Maxi Araujo (Uruguay)

2 gol

4) Mikel Oyarzabal (Spagna)

2 gol

4) Daichi Kamada (Giappone)

2 gol

4) Brian Brobbey (Olanda)

2 gol

4) Ayase Ueda (Giappone)

2 gol

4) Crysencio Summerville (Olanda)

2 gol

4) Cody Gakpo (Olanda)

2 gol

4) Matheus Cunha (Brasile)

2 gol

4) Ismael Saibari (Marocco)

2 gol

4) Vinicius Jr (Brasile)

2 gol

4) Johan Manzambi (Svizzera)

2 gol

4) Cyle Larin (Canada)

2 gol

4) Harry Kane (Inghilterra)

2 gol

4) Kylian Mbappé (Francia)

2 gol

4) Erling Haaland (Norvegia)

2 gol

4) Folarin Balogun (Stati Uniti)

2 gol

4) Kai Havertz (Germania)

2 gol

4) Yasin Ayari (Svezia)

2 gol

4) Elijah Henry Just (Nuova Zelanda)

2 gol