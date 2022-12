Biagio Antonacci è stato ospite di Claudia Rossi e Andrea Conti al talk Programma e tanti sono stati gli spunti di conversazione. Dall’attualità alla musica dopo la pandemia, passando per le date del suo tour che prosegue in tutta Italia e per arrivare a Sanremo. Di rito la domanda: Antonacci penserebbe a un ritorno in gara al Festival? “A Sanremo ci vai se hai bisogno o se hai coraggio. Io in questo momento non ho né bisogno né coraggio“. Un punto di vista condivisibile perché due sono i fattori indicati dal cantautore, non solo il “bisogno” ma anche il “coraggio”.Per rivedere la diretta cliccate qui.