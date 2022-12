Elly Schlein – seppure con un atteggiamento prudente – ha di fatto confermato di voler partecipare alle primarie del Partito democratico (di cui non è più iscritta da sette anni, quando al governo c’era Matteo Renzi). Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, ha detto che “non tratterò coi capicorrente del Pd”. E alla domanda se preferisca allearsi, qualora diventasse segretaria, con Giuseppe Conte o Carlo Calenda (o con entrambi), Schlein ha risposto che “non ci sono preclusioni, staremo con chi vorrà battersi per i temi sui quali ci sono interessi comuni”. Salvo aggiungere, alla fine dell’intervista, che “sarebbe importante riallacciare i rapporti col Movimento 5 stelle”. La deputata eletta con la lista Pd – Italia democratica e progressista ha anche lanciato l’idea che “servirebbero le primarie per il Parlamento, almeno finché non si cambia questa orrenda legge elettorale”. Pratica, questa – le parlamentarie – già in uso all’interno del M5s.

Video La7