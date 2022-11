La Transafricana finalmente raggiunge le spiagge del Mozambico e dopo circa 20.000 chilometri attraverso l’Africa ci concediamo un po’ di relax sulle spiagge bianche, immense e semideserte del Mozambico.

La prima tappa sulle sponde dell’Oceano Indiano è Vilankulo, una graziosa cittadina dove la vita scorre al ritmo delle maree e del sole.

Vilankulo è la porta d’ingresso per visitare uno degli ultimi paradisi naturali incontaminati, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di Bazaruto, che comprende habitat terrestri e marini di valore ecologico unico; un’area protetta con spiagge deserte dai mille colori, barriere coralline e paesaggi mozzafiato, tutto questo contornato da una fauna marina incredibile.

Questo gioiello nell’Oceano Indiano, dichiarato area protetta nel 1971, è composto da cinque isole, tre delle quali abitate da 5.000 persone; l’arcipelago vanta un’iconica megafauna, tra cui balene, squali, pesci vela, mante, delfini, marlin e tartarughe marine nidificanti, nonché l’ultima popolazione vitale di dugonghi della regione.

Da Vilankulo è facilissimo raggiungere le acque del parco nazionale e praticare numerose attività sempre nel rispetto della natura e degli animali, lo snorkeling è fantastico!

A Bazaruto è stato sviluppato un codice di condotta dettagliato per l’osservazione della fauna selvatica, lo snorkeling e le immersioni subacquee e più di 100 skipper di barche del settore turistico sono stati formati su vari aspetti delle migliori pratiche per limitare gli effetti negativi sull’ambiente.

La spiaggia di Vilankulo è un luogo magico e animato dove i pescatori rientrano dalla loro attività nell’oceano e scaricano il pescato che viene pulito direttamente sulla spiaggia. Uscendo dal paese è possibile trovare spiagge semideserte e piccoli villaggi locali.

Dopo il relax a Vilankulo ci siamo spostati a sud raggiungendo Tofo Beach. Tofo Beach è un luogo molto conosciuto, infatti è la patria dei surfisti locali ed è la casa dello squalo balena; questo è uno dei pochi posti al mondo dove questo gigante dei mari vive tutto l’anno, detto questo non siamo stati fortunati e non lo abbiamo incontrato, ma è una scusa ottima per poter tornare.

Tofo Beach e la vicina Barra sono due piccoli paesi costieri caratterizzati da un oceano blu intenso e spiagge immense e deserte. Al largo delle coste di Barra e Tofo si possono ammirare le balene che sbuffano e mostrano le loro code nel loro armonioso nuotare.

Scendendo ulteriormente verso sud siamo giunti nella capitale mozambicana: Maputo. Maputo è una città che si affaccia sull’oceano con uno splendido lungomare, i quartieri con i palazzi coloniali e i vecchi mercati conferiscono alla città un’atmosfera unica. Maputo è anche l’ultima tappa del nostro viaggio in Mozambico, la Transafricana torna in Sudafrica da dove tutto è iniziato, abbiamo ancora da percorrere molti chilometri prima di raggiungere Cape Town.

Continuate a seguirci, vi porteremo a scoprire Johannesburg, il deserto del Karoo e la Penisola del Capo.