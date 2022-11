Nonostante il divieto della Fifa, in Qatar sul terreno di gioco della partita tra Inghilterra e Iran c’era una fascia da capitano arcobaleno con la scritto One Love. L’ha indossata Alex Scott, ex calciatrice inglese e oggi commentatrice per la Bbc. Il capitano dell’Inghilterra Harry Kane non ha potuto indossare la fascia a favore dei diritti Lgbtq+ per esplicito divieto della Federazione internazionale, che ha minacciato tutti i capitani delle squadre che lo avevano richiesto – anche Germania, Svizzera, Olanda, Danimarca, Galles e Belgio – di punirli con un’ammonizione.

Alla fine quindi Kane ha indossato la fascia molto più anonima con la scritta “No Discrimination“, mentre a bordo campo Alex Scott aveva al braccia la fascia arcobaleno. L’ex giocatrice dell’Arsenal ha anche postato su Instagram due foto che testimoniano il suo gesto, accompagnato da un cuore come didascalia.