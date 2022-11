“Ambra Angiolini vive a casa mia, il contratto è scaduto ma lei non se ne va”, così Silvia Slitti, weeding planner e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, si era sfogata sui social per quella che era diventata una situazione “che la faceva stare male”. Situazione che aveva poi ben spiegato a Selvaggia Lucarelli in un articolo uscito sul Domani. Motivo del contendere tra la wedding planner e la giurata di XFactor, la casa (di proprietà dei Pazzini-Slitti) affittata a giugno 2021 da Ambra e dall’ex Massimiliano Allegri, quando la coppia progettava di vivere insieme a Milano. Affitto di soli dieci mesi, come stabiliva il contratto, mentre Slitti e la sua famiglia si erano trasferiti in una città di mare per via del Covid. Il contratto è scaduto, Ambra e Allegri si sono lasciati, e Slitti raccontava di non aver più potuto mettere piede in casa sua perché ancora occupata da Angiolini. Che, da par suo, non ha mai commentato (ma ha fatto smentire il tutto dai suoi avvocati). Ora pare che la situazione si sia sbloccata. Stando a The Pipol Gossip, Angiolini avrebbe infatti liberato la casa: “Ambra Angiolini ha finalmente liberato la casa della coppia Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora”, si legge. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene? Staremo a vedere.