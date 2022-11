“Non è soltanto un fatto indiretto il coinvolgimento dell’Alleanza Atlantica, è un fatto diretto”. Sono le parole di Fabio Mini, ex Capo di stato maggiore Nato per il sud Europa, a margine della presentazione del libro Ucraina. La guerra e la storia, edito da Paper First. “Il libro ha una appendice cronologica equa e completa”, per questo è un testo molto utile anche per le scuole, secondo lo storico Franco Cardini. Sul coinvolgimento del blocco occidentale, inteso come Stati Uniti e Unione Europea, torna anche Cardini: “La politica internazionale si è deteriorata. Siamo davanti a un conflitto russo-occidentale. Ora però è certo che è urgente arrivare alla pace”.