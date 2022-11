In casa Totti non spariscono solamente borse e orologi, ma a quanto pare anche cani. È Dagospia a lanciare l’indiscrezione: “Bau Bau. L’affare Totti s’ingrossa ma non abbaia! Non solo Rolex e borsette, ora pare che sia scomparso anche il cagnolino che Noemi aveva regalato a suo tempo a Cristian, primogenito di Ilary e Totti. Dove è finito il cucciolo? Ah, saperlo”. Il cagnolino in questione, Tyson, era stato pubblicato dallo stesso Cristian in una Instagram story: “Benvenuto Tyson”. Il regalo che Noemi Bocchi ha fatto nei confronti del figlio del fidanzato in occasione del suo compleanno, sembra essere tutto d’un tratto sparito nel nulla.

In casa Blasi, nel mese di agosto, era scomparso il gatto Alfio ritrovato poche ore dopo grazie ai numerosi appelli social da parte della conduttrice. Una vera e propria “caccia al gatto” che aveva smosso moltissimi utenti accorsi in suo aiuto. Non ha ricevuto la stessa fortuna Tyson, sparito da parecchi giorni senza alcuna segnalazione ricevuta. Di certo è stato un regalo importante quello riservato a Cristian da parte di Noemi. Una testimonianza di affetto non solo nei confronti dei figli ma anche e soprattutto verso il fidanzato Francesco, con cui si sta organizzando per andare a convivere nella casa nuova. Bocchi inoltre sembra essere sempre più coinvolta anche nella quotidianità della famiglia Totti. Sono diversi infatti gli avvistamenti avvenuti nelle ultime settimane, tra cui una visita ad uno show-room di arredamento. Qui la coppia avrebbe scelto scrupolosamente i mobili per la nuova abitazione a Roma Nord. A questo punto non resta quindi che capire se la cuccia di Tyson nella casa nuova potrà tornare ad essere occupata nuovamente dal cucciolo.