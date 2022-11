“La tua pancia sembra abbia la forma di un c**o”, “Tu sei bellissima, ma questi pantaloni non sono adatti al tuo fisico”, “Vestita così la tua pancia sembra in realtà un sedere…“. Questi sono solo alcuni degli insulti che Stella Williams, modella che su TikTok mostra outfit che valorizzano i corpi plus size come il suo: è stato proprio uno di questi suoi look a scatenare i commenti, aprendo il dibattito sul complesso e delicato tema di taglie e vestibilità degli abiti, al quale noi di FqMagazine abbiamo deciso di dedicare un’attenzione particolare. In particolare, Stella è stata presa di mira dagli hater a causa di un paio di pantaloni in ecopelle verde, bollati dai soliti leoni da tastiera come “troppo aderenti”. Magistrale la sua risposta: “Se mi fermassi e pensassi a cosa è giusto da indossare ogni volta che mi vesto, sarei una persona infelice. Voi continuate pure ad odiare, io voglio essere felice e lo sono. L’unica cosa di cui hai bisogno è sentirti bene con i tuoi outfit! Impara ad amarti e l’abbigliamento ‘giusto’ e modellante diventa facoltativo“. Un messaggio importantissimo il suo, che è sempre importante ribadire.