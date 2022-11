L’elezione di Giorgia Meloni a premier porta novità anche per il compagno Andrea Giambruno. Il giornalista infatti da quel 25 settembre che ha visto la vittoria del partito guidato da Meloni non conduce più Studio Aperto e TgCom24: “Una decisione condivisa, almeno in teoria, dopo l’arrivo a Palazzo Chigi della compagna” scrive Dagospia. Giambruno non è di certo rimasto a piedi, anzi continua a lavorare per la stessa azienda, Mediaset, ma semplicemente ha cambiato impiego e non è più impegnato davanti alle telecamere. Come fa sapere la fonte, il giornalista “si sta occupando dietro le quinte di Diario del giorno, la rubrica del Tg4 in onda tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.40”.

CHI È ANDREA GIAMBRUNO – Andrea Giambruno, classe 1981, deve molto all’azienda del Biscione. Dopo essersi laureato in filosofia alla Cattolica e aver fatto uno stage nella tv locale Telenova, ha messo nel proprio curriculum diverse collaborazioni importanti con Mediaset: ha lavorato come autore a Kalispera di Alfonso Signorini, così come a Mattino 5, Stasera Italia e Quinta Colonna. In un’intervista al settimanale Chi aveva raccontato il suo primo incontro con Giorgia Meloni, avvenuto proprio a Quinta Colonna: “Lei arriva trafelata e fa a Giovanna, sua storica assistente: ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna: ‘Ma qui c’è solo una banana’. E lei: ‘E dammi ’sta banana’. In una pausa pubblicitaria se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci mancava solo la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”.

LA STORIA D’AMORE CON GIORGIA MELONI – La loro relazione è arrivata al fatidico settimo anno, quello tanto temuto dalle coppie, ma al momento non ci sono nubi all’orizzonte. Hanno una figlia, Ginevra, e Giorgia Meloni aveva parlato di Giambruno come padre in questi termini al settimanale Sette: “Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo”. Meloni e Giambruno in questa nuova fase della loro vita hanno deciso, anche per il bene della stessa Ginevra, di restare nella casa nel quartiere Eur di Roma e di non trasferirsi a Palazzo Chigi: “Sarebbe controproducente, sarebbe fuorviante” aveva fatto sapere il giornalista.