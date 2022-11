“Denunceremo. Non vogliamo alcuna rivalsa ma che imparino la lezione dal punto di vista morale ed etico”. A parlare così sono Alberto Bondavalli ed Elisa Alloa Casale, a Repubblica. La coppia, rispettivamente 32 e 28 anni, sono marito e moglie da due mesi e da due anni vivono a Rorà, in provincia di Torino. Qui si sono trasferiti “per cercare serenità”. E invece adesso si ritrovano loro malgrado protagonisti di uno di quegli scherzi che non fanno ridere per niente. Lo sanno bene purtroppo, chiamati alle 4 di notte da alcuni ragazzi che avevano assicurato loro di aver ritrovato il cane Ettore, scomparso nel nulla lo scorso 31 ottobre, dopo essersi allontanato con altri due cani di un loro amico (che, però, sono tornati a casa). “Conosce bene la zona, spesso si è allontanato ma è sempre tornato“, hanno detto loro fiduciosi che Ettore possa fare presto ritorno.

Poi hanno raccontato tutto: “Erano le 4 di notte, abbiamo ricevuto una telefonata e risposto subito, siamo in allarme in questi giorni. Erano due ragazzi che ci hanno detto di aver ritrovato Ettore, così siamo balzati dal letto – hanno spiegato -. Volevamo essere sicuri fosse lui, abbiamo chiesto di mandarci una foto, ma ci hanno detto che non potevano e che uno di loro non aveva lo smartphone, in realtà non è così raro qui sul territorio. Ci hanno indicato via Fornaci dove c’è l’Ecomuseo”. Quindi hanno continuato a raccontare: “Era plausibile perché quel luogo è vicino a casa del nostro amico, padrone degli altri due cani che erano con Ettore e che sono tornati. I due ragazzi, sulla ventina crediamo, ci hanno chiesto di restare al telefono”. Sembrava tutto vero, anche perché i due giovani avevano pensato allo ‘scherzo’ curando tutti i dettagli: “Uno dei due ha fatto finta di scendere dall’auto per fare pipì e l’altro lo rimproverava dicendo che avrebbe fatto scappare Ettore. Sentivamo che gli diceva ‘stai fermo, così scappa’. Eravamo al telefono preoccupati, poi ci hanno detto che si era fermato”. “Pensavamo parlassero di Ettore così ci siamo aperti, abbiamo raccontato che è il nostro cagnone, ma loro volevano sapere quanto tempo mancasse. Solo due minuti”, hanno spiegato. Poi la doccia fredda. “A quel punto scoppiano a ridere: ‘Non è vero niente’, ci dicono, ‘è uno scherzo’. Ci hanno detto che lo stavano facendo per i loro follower su TikTok, migliaia, perché volevano like”.

Quindi, amareggiati e delusi, hanno chiuso la telefonata. I ragazzi hanno provato a richiamarli più volte, fino alle 5 del mattino, insistendo. “Volevano spiegarci che era solo uno scherzo, di stare tranquilli, quasi a dirci di farci una risata. Ci hanno chiamato fino alle 5 del mattino. Ma ci rendiamo conto? Ora ho allertato amici e coetanei che sono su TikTok, anche su Telegram”, hanno inoltre aggiunto Alberto ed Elisa. Infine hanno concluso: “Denunceremo per capire chi siano questi ragazzi e i genitori. In effetti c’erano due o tre cose strane nella loro segnalazione, come dirci che Ettore era su un marciapiede che a Rorà non sono molti, anzi quasi nessuno. Ma in quel momento la speranza è tanta. E loro devono aver pianificato tutto a tavolino, forse aiutandosi con mappe online”. Che ne è stato di Ettore? Dove si trova? Nel momento in cui scriviamo, 16 novembre, purtroppo non ci sono novità. L’ultimo post su Facebook di Elisa risale al 14 novembre: “DUE. LUNGHISSIME. SETTIMANE”, esordisce lei. Che poi si lascia andare, come un fiume in piena: “È il tempo che è trascorso da quando Ettore si è allontanato da casa. E ogni giornata è eterna sperando di ritrovarlo o avere uno straccio di avvistamento. Ma come si dice, la speranza è l’ultima a morire!!! L’abbiamo cercato in lungo e in largo, ma il territorio è vasto e le possibilità sono molteplici, perciò vi chiediamo di continuare a segnalarci qualsiasi cane che possa avere le caratteristiche elencate qui sotto! Anche e soprattutto se dovesse essere in casa di qualcuno! Ettore è un cane buonissimo, se dovesse servire si fa avvicinare senza problemi. Grazie infinite”, e infine l’emoticon di un cuore e due mani che pregano.