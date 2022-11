“Il governo Meloni, nel giro di poche ore, ha dimostrato la sua debolezza con una serie di gaffe, incertezze ed errori” nella gestione dei migranti, con la Francia, “e più in generale nei rapporti diplomatici”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è stato il fondatore ed ex direttore de il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. “Il ministro degli Esteri dov’è? Antonio Tajani è scomparso. Il ministero viene gestito da Matteo Salvini coi suoi proverbi“. E ora che succede? “È interesse di Giorgia Meloni tirare la corda e mettersi ai margini del consesso europeo, ma soprattutto: è interesse dell’Ue mettere alle corde Meloni su un tema delicato come quello dell’immigrazione?”.

