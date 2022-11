Nella sua carriera ne ha viste di ogni, tanto da conquistarsi il soprannome di “The Herniator” per la sua capacità di risolvere ogni tipo di problema muscolare, in particolare agli sportivi. Episodi seri, certamente, ma alcuni anche insoliti ed esilaranti, come il campione che si è infortunato a causa di uno starnuto. Ed è proprio a casi che il professor Aali Sheen, 51 anni, luminare inglese che vive e lavora a Manchester, ha dedicato un libro. Tra i suoi pazienti, il dottor Sheen annovera anche diversi giocatori della Premier League, in particolare di Liverpool e Chelsea: uno di loro si è reso protagonista di uno degli aneddoti narrati nel suo libro.

“Le lesioni dell’inguine – ha spiegato il medico ai media inglesi -derivano tutte da torsioni e rotazioni, ma a volte può accadere in circostanze insolite. Una volta un medico di un club mi ha mandato un giocatore molto importante della Premier. Aveva un forte dolore all’inguine e mi ha detto che aveva fatto sesso duro e rumoroso con la sua compagna“. E ancora: “Il calciatore in questione è stato molto preciso nello spiegarmi cosa fosse successo e mi ha persino mostrato la posizione con cui si è infortunato. È stato molto insolito, ma utile“. Dopo l’intervento, fortunatamente, la situazione si è risolta: “L’ho operato e in quattro settimane è tornato tutto come prima”.