Una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie ogni ora e un prezzo competitivo di 5,49 euro al mese: sono queste le principali novità di “Base con pubblicità”, il nuovo abbonamento di Netflix arrivato in Italia il 3 novembre. Già da qualche mese la compagnia di streaming video aveva annunciato l’intenzione di introdurre una formula con pubblicità.

NETFLIX CORRE AI RIPARI – Una mossa praticamente obbligata viste le recenti perdite in termini di iscritti. Nel primo trimestre del 2022 erano stati 200mila gli abbonati che si erano dileguati, e tra aprile e giugno si era arrivati alla preoccupante cifra di un milione di defezioni. Il titolo in Borsa era precipitato vertiginosamente: insomma, bisognava correre ai ripari senza perdere altro tempo.

“BASE CON PUBBLICITÀ”, QUELLO CHE C’È DA SAPERE – Ora Netflix si dice felice di annunciare il lancio di “Base con pubblicità”, il pacchetto più competitivo se si pensa che il piano Base tradizionale costa 7,99 euro al mese. La nuova formula sarà disponibile non solo in Italia, ma anche in altri paesi, ovvero: Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento non hanno nulla di che preoccuparsi. Per loro non cambierà nulla, dal momento che “Base con pubblicità” va semplicemente ad affiancarsi ai piani Base, Standard e Premium che invece non contemplano le interruzioni pubblicitarie.

Quel che resta invariata è la possibilità di accedere ad un ampio catalogo di programmi tv e film, l’esperienza di visione personalizzata, così come la disponibilità su una vasta gamma di televisori e dispositivi mobili. Non da ultima la facoltà di cambiare o disdire il piano in qualsiasi momento.

Le differenze si avranno invece sulla qualità video fino a 720p/HD, che interessa non solo il piano “Base con pubblicità” ma anche quello Base, specifica Netflix. Inoltre un numero “limitato” di film e programmi non sarà disponibile per restrizioni legate alle licenze e non ci sarà la possibilità di scaricare titoli. Infine, come detto, la pubblicità. La media sarà di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie ogni ora, al momento del lancio le pubblicità dureranno 15 o 30 secondi e saranno inserite prima e durante la visione di serie e film. Per abbonarsi basta visitare Netflix.com e registrarsi indicando email, data di nascita e genere. È l’alba di un nuovo giorno per Netflix: riuscirà con questa mossa a tornare ai fasti di un passato non così lontano?