“E mamma fai questo, il matrimonio, gli impegni lavorativi, nuove idee”. La citazione è chiara per chi segue il rutilante mondo dello spettacolo ma stavolta è tutto vero e non stiamo parlando di Pamela Prati ma di Manuela Arcuri. L’attrice ha deciso di raccontarsi a “Confidenze”: “Per me il 2022 ha segnato una rinascita, un anno davvero speciale pieno di emozioni e novità”. Arcuri ha infatti abbandonato set e mondo dello spettacolo per dedicarsi ad un film più importante: il suo. Nel mese di luglio 2022 l’attrice è convolata a nozze con Giovanni Di Gianfrancesco dopo 10 anni di convivenza e un figlio. Oggi Manuela è pronta per tornare agli impegni di sempre: “Se dovessi tornare indietro, rifarei tutto allo stesso modo”, racconta Arcuri. E aggiunge: “Mi sposerei già mamma, perché il fatto che nostro figlio Mattia a soli 8 anni abbia potuto partecipare alla cerimonia lo reputo un valore aggiunto”. Non è tutto, però. Manuela ha voluto rassicurare il suo pubblico circa i futuri impegni lavorativi che la vedranno protagonista. Sono acqua passata ormai i pomeriggi nel salone del “Bello delle donne”, le mattinate nella caserma di “Carabinieri” e le serate spericolate de “L’amore e il rispetto”. Dopo essersi lasciata alle spalle la spiacevole vicenda dell’ “Ares Gate” che insieme a Gabriel Garko l’ha vista protagonista, oggi Manuela ha deciso di rimettersi in gioco del tutto. “È un periodo intenso e sto benissimo. Sono tornata sul set, ma ho intrapreso anche strade parallele al mio lavoro. Con Giovanni abbiamo fondato una piccola casa di produzione, partendo in punta di piedi. L’idea era realizzare videoclip ma ad aprile saremo impegnati con il primo film, una copruduzione italo-spagnola. È un thriller (un po’ horror), una storia che ci ha appassionati. Nel cast ci sarò anche io, ma non sarò la protagonista” – dichiara Arcuri. L’appuntamento con Manuela è anche al cinema con due pellicole di prossima uscita. A fine ottobre con “Gli artigli dell’aquila“, regia di Alex Visani (considerato da una parte di critica come l’erede cinematografico di Dario Argento) e “Hoganbiiki – Il valore della sconfitta” di Enzo Dino. È proprio il caso di dirlo: “Adesso sì che è una buona primavera”.