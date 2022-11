Giovane enfant prodige ma anche esuberante. Holger Rune, danese, 19 anni, è una delle stelle emergenti del tennis con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. E la conferma è arrivata anche dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo nel quale ha superato al secondo turno lo svizzero Stan Wawrinka. La partita è stata molto combattuta e Rune ha annullato anche tre match point. Ma qualcosa non ha convinto Wawrinka che alla fine della gara, al momento dell’abbraccio alla rete, si è avvicinato all’orecchio del danese e ha bisbigliato qualcosa. I media francesi hanno poi scoperto di cosa si trattava: “Smettila di comportarti come un bambino in campo”. Sotto accusa alcuni atteggiamenti di Rune durante la partita.

