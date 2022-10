Maurizio Crozza interpreta Silvio Berlusconi nella sesta puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, ma è un Silvio Berlusconi ancora più particolare del solito, in modalità Blade Runner ” Ho visto cose che voi nipoti non potreste neanche immaginare … ho visto lampeggianti blu balenare nel buio vicino alle porte di Mediaset e tutti questi momenti andranno perduti nel vento … come i miei voti verso Giorgia…”

Live streaming ed episodi completi su discovery+