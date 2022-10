I Coldplay hanno incantato il pubblico di Buenos Aires, in Argentina. Non solo per il loro concerto ma anche per un momento particolarmente emozionante: il gruppo ha infatti suonato “Baraye”, diventato l’inno delle proteste in Iran divampate dopo l’uccisione di Masha Amiri.

La band si è esibita assieme a Golshifteh Farahani, che, in farsi, ha intonato sul palco il brano scritto e cantato da Shervin Hajipour.