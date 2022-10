Il 18 dicembre a Losail la finale del Mondiale 2022 in Qatar sarà un duello tra l’Argentina di Leo Messi e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È la previsione di BCA Research, società che dal 1949 fornisce ricerche sugli investimenti globali. L’algoritmo dà per vincitrice della Coppa del Mondo proprio l’Argentina (probabilità del 77%) e stima che la finalissima possa addirittura decidersi ai calci di rigore.

Ma non finisce qui: BCA Research ha pubblicato tutta la previsione del tabellone dei Mondiali dagli ottavi in poi. La Francia, detentrice del trofeo, verrebbe eliminata proprio da Messi e compagni già agli ottavi. L’Inghilterra invece andrebbe ancora vicina al sogno di alzare nuovamente la coppa, ma alla fine si giocherebbe il terzo posto con il Brasile. Ovviamente, si tratta di previsioni basate su uno storico di dati delle precedenti edizioni, sulle prestazioni dei calciatori nei club in questa stagione (e pure sulle valutazioni dei giocatori prese da Fifa). Insomma, vale qualcosa di più di un pronostico fatto tra amici, ma non è detto che si dimostri più azzeccato.

Finally! The Most Important Of All *Unimportant* Forecasts from @bcaresearch– Our analysis of #FIFAWorldCup2022 outcomes. At BCA Research, we apply rigor to everything we do. #fifaworldcupqatar2022 #macroeconomics #futbol #fifa2022https://t.co/xWXEFMXcLG pic.twitter.com/W8eYJAYoZE

— BCA Research (@bcaresearch) October 27, 2022