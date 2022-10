Katy Perry negli ultimi giorni è diventata virale su TikTok per quanto le è accaduto mentre si stava esibendo. Torniamo indietro di qualche giorno. Sono da poco passate le 22 e la popstar sta infiammando un palasport a Los Angeles con pezzi come “Firework”, “Roar” e “California Gurls”. Smartphone in mano, voci all’unisono ed effetti speciali in ogni angolo della venue. Poi, tutto d’un tratto, l’adrenalina lascia spazio all’incredulità e allo spavento. Katy Perry, dopo aver terminato un brano ed essersi messa nella sua classica posa per osservare il pubblico, si accorge che il suo occhio destro si è letteralmente bloccato: la palpebra chiusa e fuori controllo. La cantante, visibilmente disturbata e preoccupata, cerca quindi di aprire l’occhio con la mano.

Il video TikTok ha superato le oltre 17 milioni di visualizzazioni, aprendo inevitabilmente un dibattito circa le attuali condizioni di salute dell’artista. Ad ora Perry non ha ancora commentato l’accaduto attraverso i suoi social ma i fan hanno iniziato a fare le teorie più disparate. Da chi attribuisce la colpa alle ciglia finte indossate dalla popstar a un inizio di una paralisi facciale o alla situazione più grave: un ictus in corso. “Dai, è un fake” commenta un utente sotto il video. “È uno spasmo, è evidente. La causa è lo stress”, gli fa eco un altro. Insomma, come al solito sul web si diventa un po’ tuttologi (con i problemi degli altri?. Un altro collega di Kate, Justin Bieber, ha avuto un problema simile. Per un breve periodo di tempo, a causa della sindrome di Ramsay Hunt, ha affrontato una temporanea paralisi facciale. Non ci resta che attendere un aggiornamento da parte di Katy Perry circa il suo stato attuale di salute.