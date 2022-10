Voto di scambio politico-mafioso alle elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019. Ci sono anche Francesca Ferri e Nicola Canonico tra le 19 persone arrestate questa mattina in un’operazione dei carabinieri tra Bari, Taranto e Palermo. Entrambi sono ai domiciliari. Francesca Ferri è consigliera comunale nel capoluogo pugliese per Italia Popolare, che lo scorso dicembre ha aderito a Puglia Popolare, il partito di Massimo Cassano, candidato alla Camera nelle liste di Azione e Italia Viva in Puglia. Nicola Canonico invece è imprenditore edile e presidente del Foggia calcio: in passato è stato anche lui consigliere comunale a Bari. L’accuse che hanno portato ai 19 arresti (le altre 17 persone si trovano in carcere), ordinati dal Gip della procura di Bari su richiesta della Dda, vanno dall’estorsione all’associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, fino all’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.

Francesca Ferri è stata eletta nel 2019 e in consiglio comunale è capogruppo di Italia Popolare. Dopo l’ingresso in Azione degli ex-emilianisti di Puglia popolare, con la candidatura di Cassano – che per poco non è stato eletto alla Camera – Ferri ha partecipato anche a parte della campagna elettorale di calendiani e renziani in Puglia. In regione è considerata il braccio destro di Cassano. Infatti alcune foto (a destra) li ritraggono insieme durante la campagna elettorale per le politiche in compagnia di Mara Carfagna, capolista di Azione e Italia Viva nei quattro listini proporzionali pugliesi e poi eletta a Montecitorio. In passato Ferri invece era stata anche candidata alle elezioni regionali con Raffaele Fitto, attuale ministro per le Politiche europee del governo Meloni.