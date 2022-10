Un nuovo dissing incombe sui social. Da una parte il rapper di casa Ferragnez, Fedez. Dall’altra troviamo il prete più social di sempre, don Alberto Ravagnani. In occasione del centesimo episodio di “Muschio Selvaggio”, il podcast che tiene insieme a Luis Sal, il marito di Chiara Ferragni si è scagliato contro il sacerdote dandogli del “pezzo di m***a”. È risaputo che tra i due non scorra buon sangue: tempo fa il cantante aveva deciso di bloccare “Don Rava” senza spiegazioni, accusandolo solo di averlo “riempito” di messaggi. Fatto che don Alberto aveva smentito categoricamente e che con oggi ha deciso di spiegare pubblicamente attraverso un video caricato su YouTube in cui accusa Fedez di bullismo. Cos’è successo adesso durante i festeggiamenti della centesima puntata del podcast? Fedez e Sal hanno ospitato in studio Il Masseo, youtuber che già in passato aveva preso parte alla trasmissione nello stesso episodio di Don Rava (così chiamato dai follower).

La loro era stata la puntata più vista della passata stagione. Quest’anno però, al contrario de Il Masseo, il sacerdote non ha ricevuto l’invito per prendere parte a Muschio Selvaggio. Durante la registrazione Fedez e lo youtuber si sono presi gioco di Don Rava con alcuni insulti censurati da “beep” ma andati comunque in onda. “Con te e con quel pezzo di m***a di Ravagnani”, ha dichiarato Fedez divertito. E ancora: “Bippa tutto ma lascialo eh!”. Ecco che la risposta via social non è tardata ad arrivare e, con un video YouTube, don Alberto ha espresso il suo disappunto in merito. “Immaginate come vi sentireste se entraste in un bar e una vostra vecchia conoscenza vi rovesciasse addosso il caffè senza motivo, per poi mettersi anche a ridere. Ecco, io mi sono sentito così”, ha spiegato il sacerdote. Non contento ha inoltre ammesso che, ad esserci stati più male, sono stati i “suoi ragazzi” all’oratorio: “Quello che mi ha fatto più male è stato vedere gli occhi delusi e tristi dei miei ragazzi. Ci sono rimasti male, ma tanto male. Vorrei provare almeno a cavar fuori qualcosa di buono da questa storia, soprattutto pensando ai miei ragazzi, anzi, a tutti i ragazzi in realtà. Magari qualcuno di voi si troverà o si è già trovato vittima di bullismo. Cose che capitano ma non dovrebbero capitare mai più”. Come replicherà Fedez a questo video?