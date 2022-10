Si chiama Lorenzo Lodigiani, ha 26 anni ed è originario di Asti. Nel 2020, assieme all’amico Giuseppe Stranieri, ha fondato Ncode, una start up. Ora Lodigiani, dopo tre anni a Milano, ha deciso di trasferirsi a Torino e lo ha scritto su Linkedin, motivando la sua scelta: “Me ne vado da Milano. Anzi, a dirla tutta me ne sono già andato. Venerdì mi sono preso la giornata, ho fatto i pacchi, e ho fatto il trasloco. Ho deciso di dare priorità al mio benessere fisico e mentale, e a Milano non sentivo di poterlo fare. Milano è una città che chiede tanto, e che sicuramente dà tanto, ma post-covid non ho più visto tutti questi grandi vantaggi”. Un pensiero, quello di Lodigiani, condiviso da moltissime persone tanto che il suo post è diventato virale: “Milano non è sostenibile per un giovane aspirante imprenditore: il costo della vita non mi ha mai permesso di uscire la sera senza prima farmi i calcoli su come quell’uscita avrebbe impattato sulle mie finanze. Milano è sicuramente molto efficiente, ma per certi versi scomoda a mio avviso: se non hai budget per vivere in centro vivi in periferia dove i servizi non sono gli stessi, e dove per arrivare ovunque tu voglia andare devi comunque mettere in conto mezz’ora buona, e ammetto che dopo lunghe giornata di lavoro il pensiero di prendere e cambiare metro o bus ha messo in difficoltà la mia voglia di uscire”. Come riuscirà a gestire la sua start-up? Semplice: “La verità è che ho a lungo cercato motivi che mi facessero rimanere a Milano, ma al momento non ci trovo un senso per me. Quindi, what’s next? Ncode.it è sempre di più una remote company: Giuseppe sarà in Uk per il mese, il team è sparso tra Como, Genova e Bologna, e io mi trasferirò a Torino. Alla fine è solo un’ora di treno da Milano, e ciò mi permette comunque di poter esserci in qualunque momento necessario. Scelta giusta? Lo scopriremo”.