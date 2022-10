Andrea Romano non è stato rieletto alla Camera dei Deputati. Nella sua Livorno lo scorso 25 settembre ha ottenuto il 33,81% ma è stato battuto di 3.500 voti dalla forzista Chiara Tenerini. L’esponente del Partito Democratico è stato Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Moby Prince ed è membro della Vigilanza Rai, all’interno della quale si è distinto per l’ostilità alle partecipazioni del professor Alessandro Orsini a “CartaBianca“.

Giovedì scorso Romano è apparso come ospite nello studio di “Dritto e Rovescio“, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, impegnato tra caro bollette e crisi energetica. Secondo il quotidiano “La Verità” l’ex parlamentare “trombato” avrebbe ora “un seggio a Mediaset”, il giornale diretto da Maurizio Belpietro svela che Romano dopo la mancata rielezione avrebbe “strappato un buon contratto come opinionista“.

Romano è anche professore di Storia Contemporanea a Tor Vergata, sua moglie Sara Manfuso ha partecipato tra le polemiche all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. L’influencer e opinionista, presidente dell’associazione “Io così” contro la violenza sulle donne, aveva deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia dopo il caso Bellavia. Una volta in studio aveva però parlato di una “molestia” subito dallo stylist Giovanni Ciacci: “C’è stato un episodio, uno importante, in cui ero in cucina, con l’uomo che mi siede accanto (Ciacci, ndr), che mi ha toccato il culo. Mi ha detto: ‘Simuliamo una violenza sessuale’. Io ho riso. Ho riso perché ero in imbarazzo e provavo vergogna. Non se n’è accorto nessuno. Nessuno mi ha chiamato in confessionale. Nessuno mi ha detto: ‘Sara come stai?’. E nessuno ha capito che dietro quella risata c’era il dolore, la vergogna e l’umiliazione. Chiaro? Si vede solo quel che si vuol vedere. Mi sono sentita uno schifo”, aveva detto in diretta.

Un racconto che aveva suscitato una dura reazione di Alfonso Signorini, dopo la messa in onda del video che sembrava mostrare una versione differente. La storia d’amore tra Romano e Manfuso è stata tenuta nascosta per molto tempo, resa nota solo a dicembre 2020 quando la coppia è giunta all’altare: “Io e Andrea di certo non avevamo qualcosa da nascondere, la nostra relazione è ben nota da tempo, ma era dicembre, il Paese era in lockdown. Abbiamo ritenuto che fosse più rispettoso non dirlo“, aveva spiegato l’opinionista al settimanale Oggi. A inizio 2021 Romano ha perso suo figlio, nato da una precedente relazione, morto a 24 anni in seguito ad un arresto cardiaco causato da una grave disabilità. Manfuso ha una figlia, anche in questo caso nata da un’altra relazione, di nome Lucrezia.