Pensava fosse una banale eruzione cutanea ma era una grave malattia del sangue. Su TikTok è diventato virale con oltre 200mila visualizzazioni un video dove la 21enne Juliana Pascarella spiega cosa le è successo sul corpo. Nell’aprile del 2020 la ragazza che abita in una città della Virginia aveva notato apparire su tutto il corpo dei minuscoli puntini rossi. Di primo acchito aveva pensato fosse qualcosa di insignificante, una dermatite o una qualche reazione a cibi o medicinali non tollerate. Solo che l’eruzione cutanea non ha accennato a diminuire e la ragazza è stata portata in ospedale dove le è stata diagnosticata la porpora trombocitopenica idiopatica (ITP), una rara malattia del sangue.

L’ITP è caratterizzata da una riduzione anormale del numero di piastrine nel sangue e si verifica quando il sistema immunitario attacca le piastrine. Il malato può riscontrare lividi estesi, gengive sanguinanti ed emorragie interne. Per Pascarella il rischio era anche più grave poiché le è stato detto che in quella situazione avrebbe potuto sviluppare un’emorragia cerebrale pericolosa per la sopravvivenza. “Vivere con l’ITP può essere davvero spaventoso. Dal punto di vista medico significa che i medici non sono a conoscenza della causa della mia condizione. Ad esempio era e rimane complicato capire perché il mio corpo non produce abbastanza piastrine. Questa mancanza rende ancora più difficile prevenire un’altra ricaduta”. La ragazza ha spiegato che i sintomi della malattia sono stati: pesantezza generale del corpo, vista offuscata, nausea e vertigini, poi, appunto, le “eruzioni cutanee”.