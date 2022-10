“La minaccia nucleare incombe sul mondo. È responsabilità e dovere degli stati e dei popoli fermare questa follia”. Lo dicono le cittadine e i cittadini di Milano che questo pomeriggio in piazza della Scala hanno partecipato al presidio per la pace in vista della manifestazione nazionale del 5 novembre a Roma. L’appello, sottoscritto dai sindacati e da diverse associazioni tra cui Anpi, Acli, Arci, Legambiente e Libera, chiede di “cessare il fuoco subito”, di attivare “i negoziati subito” e “di mettere al bando tutte le armi nucleari”.