E’ stata seguita all’uscita dal turno di servizio in commissariato fino alla sua auto: poi è stata colpita alla testa con una pietra ed è stata violentata. La vittima è una giovane poliziotta di Napoli. Dopo gli abusi è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli e dimessa oggi. Il presunto aggressore è stato già arrestato: si tratta di un cittadino originario dello Sri Lanka, di 23 anni, che ha precedenti di polizia ed è irregolare sul territorio nazionale. Ora è accusato di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata.

Secondo la prima ricostruzione della polizia, l’agente aveva finito il suo turno 19-24 e si è avviata verso il porto, in un’area in cui aveva parcheggiato nei posti riservati alle forze dell’ordine. Ha notato che qualcuno la seguiva, ma non ha fatto in tempo a difendersi (tra l’altro aveva con sé l’arma di ordinanza) perché l’aggressore l’ha colpita con la pietra.

La poliziotta, dopo l’aggressione, ha dato subito l’allarme e si sono messe in azione numerose volanti della questura. Una di queste ha individuato l’aggressore grazie all’identikit e lo hanno bloccato in via Duomo.