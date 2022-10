“Ci sono quattro posti di vicepresidenza per le opposizioni, che vengono sempre divisi. Ci sono tre opposizioni, cosa hanno fatto Pd e 5 Stelle? Hanno tagliato fuori noi e ci hanno buttato fuori da tutto. Questo è un modo di fare non rispettoso delle regole e dei precedenti. Quindi oggi noi non partecipiamo al voto e non c’è nessuna divisione tra me e Calenda, abbiamo semplicemente deciso che alle consultazioni va Carlo e non io. Se vi ricordate anche in passato per altre consultazioni io non sono andato per lasciare spazio ad altri”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi parlando con i cronisti all’ingresso di Palazzo Madama.