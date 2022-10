È già finito l’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli? È Dagospia a lanciare l’indiscrezione-bomba su quella che ha tutta l’aria di essere l’ultima, ennesima, coppia di vip che si dice addio in questo 2022. I due attori si erano conosciuti sul set del film “L’ombra del giorno” e all’incirca un annetto fa era arrivata la notizia del loro fidanzamento, ufficializzata con alcuni scatti insieme. Ora, però, l’idillio sarebbe giunto al capolinea: “Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli”, si legge sul sito Dagospia. Da parte dei diretti interessati nessun commento ufficiale a riguardo, se non le parole sibilline dette da Benedetta Porcaroli in una recente intervista: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”. Non resta che attendere sviluppi.