I Tropea sono quattro ragazzi che, a dispetto del nome, sono originari di diverse parti d’Italia ma si sono conosciuti a Milano. Arrivano sul palco di X Factor 2022 – ieri la puntata dei Bootcamp, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – con “Insieme a te sto bene” di Lucio Battisti in una versione con la quale non rinunciano al loro sound caratteristico e che cresce sempre di più fino ad un finale esplosivo. Secondo Ambra staranno “molto bene insieme” e dà loro la sedia che li porta direttamente alle Last Call, in programma giovedì 20. Qui si dovranno guadagnare un posto per i Live Show.