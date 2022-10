“Non appena il 26 settembre ho pubblicato su Instagram una foto insieme con lei, sono stato subissato di richieste. Finora ho già fatto lo stesso taglio, un bob lungo, ad almeno una quarantina di clienti, un buon numero delle quali mai viste prima. Ossia donne che mi hanno cercato e sono venute da me appositamente per questo“. A parlare è Antonino Pruno, il parrucchiere – o meglio, l’hair stylist come si dice ora – di Giorgia Meloni, la prima donna che sarà a capo di un governo italiano. Direttamente dal suo salone di bellezza a due passi da Piazza di Spagna, nel cuore di Roma, Pruno ha parlato con Il Messaggero, declamando il successo che sta riscuotendo il taglio da lui fatto alla leader di Fratelli d’Italia in occasione delle elezioni: “Perché funziona? Me lo sono chiesto più volte in questi giorni – spiega – e credo che la spinta arrivi da un fatto completamente inedito: per la prima volta non c’è una show girl da imitare o una blogger a cui ispirarsi, ma una donna di potere, la prima in Italia. E questo taglio è come lei: semplice e schietto“.

Quindi ha raccontato come è nato il nuovo look della futura premier: “L’ho chiamata io nel weekend delle elezioni – racconta ancora Pruno -, le ho detto: Giorgia, forse è il caso di cambiare look perché ti porta fortuna. Quando le ho proposto di schiarire e tagliare i capelli che ha sempre portato lunghi, mossi al naturale o piastrati, mi ha guardato preoccupata: ‘Sei sicuro?’. Allora io l’ho messa in piedi davanti a me e ho iniziato a sforbiciare. Mentre scorciavo, ho pensato che questo sarebbe stato davvero un taglio netto col passato“.

E ancora: “Conosco Giorgia da diciotto anni e l’ho votata – ammette -. Sono orgoglioso soprattutto che sia una donna ad avere ottenuto questo successo, perché le donne fanno sempre più fatica degli uomini per imporsi e non è giusto. Se una donna arriva a occupare una posizione c’è sempre pronta una dietrologia, addirittura non sembra possibile che una bella sia pure brava”. Non solo Giorgia Meloni, l’hair stylist annovera nel suo parterre anche altre clienti vip ma mantiene il massimo riserbo: “Non mi fate dire quali, non rinnego, per me tutte le clienti sono speciali”, dice al Messaggero. Ma basta andare sul suo profilo Instagram per farsi un’idea: nelle foto del suo feed spiccano infatti molti volti noti, da Elisabetta Gregoraci a Selvaggia Lucarelli e Maria Grazia Cucinotta.