E io che ne so. Non lo sa neanche Giorgia.

La fine della storia ci racconterà che anche la strega finirà col perdere nel gioco del rubamazzetto, perché proprio mentre il Cavaliere le giocava il fallito sgambetto non si avvedeva del ladruncolo fiorentino e dei suoi proci e processe compari, che gli fottevano i senatores forzitalioti…

Mai come in questo momento mi auguro buona salute per il Presidente Mattarella (putesse campà 100 anni! come dicono a Napoli).

Non c’è bisogno di rammentare a nessuno che a coprire la seconda carica dello Stato è stato nominato Ignazio La Russa. E arrivò quindi l’ennesimo salvatore (salvatutti, salva l’anima dei prosciutti…). E vissero felici e contenti con tanti punti interrogativi!

Ps. Vignette di Guido Ciompi, che di fatto fa altro mestiere, architetto e designer, adesso “arreda” e pennella la politica italiana…