“Siamo compatti come centrodestra quindi credo che a mezzogiorno avremo il presidente della Camera della Lega. Fontana nome divisivo? Penso sia stata più di visiva Boldrini. Fontana sarà un ottimo presidente della Camera, le etichette dell’opposizione non mi interessano. Magliette filo Putin? Erano di sette anni fa, attualizzare una cosa di sette anni fa non mi sembra corretto. Spero che Forza Italia si ricompatti, andremo insieme alle consultazioni”. Lo ha dichiarato Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, entrando a Montecitorio.