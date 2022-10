Non tendono a placarsi le difficoltà per Pamela Prati. La showgirl, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, deve affrontare un’ennesima dura prova. Dopo essersi confidata al pubblico e ad Alfonso Signorini la scorsa puntata circa il caso mediatico Mark Caltagirone, oggi Prati attende un ospite poco gradito. Nella casa più spiata d’Italia infatti, secondo Leggo, sembra essere in arrivo un ufficiale giudiziario. A confermarlo è lo studio legale incaricato: “Si tratta di un atto per il recupero delle spese legali dovute dalla showgirl per aver perso, in primo grado e in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana”, dichiara Legalteams. E ancora: “L’Ufficiale giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf Vip”.

È poco probabile dunque che l’incontro possa avvenire sotto le telecamere. Ciò che è certo è che questa sera in occasione della puntata in prime time si affronterà questo argomento. Questa mattina Alfonso Signorini all’interno delle sue storie Instagram ha pubblicato un chiaro riferimento a Pamela Prati. A corredo di un frame di “Colazione da Tiffany” con Audrey Hepburn, il conduttore ha scritto: “L’unico ‘chiamatemi un taxi’ che concepisco”. All’interno dell’atto di pignoramento è possibile notare come il terzo pignorato sia anche la società produttrice del programma dove Pamela Prati ha attualmente un contratto in essere: Endemol Shine Italy.

Per questo motivo l’atto è stato notificato direttamente al Grande Fratello Vip, domicilio lavorativo temporaneo per la showgirl, secondo le regole del codice di procedura civile. Lo studio legale incaricato, Legalteams, aggiunge: “Pamela Prati non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista. Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile”. Come finirà questa vicenda? Non ci resta che attendere la diretta di stasera per scoprirlo.