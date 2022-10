Giancarlo Giorgetti lascia Montecitorio dopo il Consiglio federale della Lega e alla domanda se venga tirato in mezzo tra le dispute Salvini-Meloni, con l’ipotesi di incarico quale nuovo ministro dell’Economia, annuisce e si lascia scappare più di un sorriso: “Eh”. L’incarico dalla Lega verrebbe inteso come quota ‘tecnici’ e non come quota Lega e desta scalpore perché Giorgetti è il numero due del Carroccio. Anche qui Giorgetti sorride: “Non leggo i giornali, ma poi è lunga. Manca ancora una settimana per fare il governo”. E si congeda con una battuta: “Ho ricevuto l’offerta dalla Juventus (dunque conferma che l’offerta al Mef sia concreta) e sono confuso ma ‘Allegri’“.