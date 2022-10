Elena Santarelli, showgirl ed attrice, ama condividere sui social i momenti della propria giornata. Viaggi, compleanni, passeggiate in centro con la famiglia, importanti messaggi sociali: la 41enne di Latina ha conquistato ben 1.8 milioni di follower con la sua semplicità. Ma anche con l’ironia (e l’autoironia). Come dimostrato durante lo scorso weekend quando, incontrando un gruppo di ciclisti, è stata scambiata per Chiara Ferragni. La showgirl e il marito – l’ex calciatore Bernardo Corradi – si trovavano in Toscana per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio dei genitori di lui. Ad un certo punto, come riportato da Fanpage, lei è stata fermata da un gruppo di ciclisti modenesi che hanno riconosciuto nella donna un volto noto. Uno di loro inizialmente ha pensato che fosse Chiara Ferragni, la nota imprenditrice digitale da 28 milioni di follower.

Quindi Elena Santarelli si è messa a ridere e ha provato ad aiutarli con un indizio: “Faccio tanta plin plin“, ha detto in riferimento alla pubblicità dell’acqua Rocchetta, della quale è testimonial. Ma niente da fare, il gruppo di sportivi è caduto nuovamente in errore dicendo: “È Miss Italia!“. Quindi l’ex modella ha suggerito: “No, non sono mai stata Miss Italia. Ho un cognome un po’ santo”. “È Lory Del Santo!”, la nuova gaffe clamorosa dei ciclisti, che l’hanno scambiata per la showgirl 64enne. “Lory Del Santo no, anche perché siamo molto diverse”, ha infatti affermato Elena Santarelli, la cui identità è stata indovinata solo dopo alcuni minuti. “Dopo vari tentativi questi simpatici ciclisti di Modena hanno indovinato“, ha scritto Santarelli a corredo del filmato pubblicato su Instagram. Lei, divertita, li ha “premiati” offrendo loro un panino al prosciutto per poi tornare tornare dalla propria famiglia. Elena e Bernardo sono sposati dal 2014 e hanno due figli: Giacomo e Greta.

Ospiti di Verissimo, lo scorso giugno avevano raccontato: “Ufficialmente stiamo insieme dal 2006, la nostra relazione è cresciuta insieme a noi. Il nostro primo incontro? Eravamo in discoteca ma ci siamo giusti stretti la mano”. Poi Elena Santarelli aveva raccontato: “Io ero fidanzata. Poi, tornata single, ho voluto scrivere un messaggio a Corrado chiedendogli di vederci. Lui però se l’è tirata un po’, dicendomi: ‘Scusami, Elena chi?’. È partito da Manchester ed è arrivato in Italia. Lo sapevo che non sarebbe più andato via. Appena l’ho visto che usciva dall’ascensore, l’ho baciato subito. Ho sentito le farfalle allo stomaco. Ho scritto un messaggio a una mia amica: ‘Sono già pazza di lui'”. “Ero attratto dalla bellezza però poi, chiaramente, quello che ha costruito il rapporto è stato tutto il resto. Se l’ho scelta come madre dei miei figli è perché ho visto in lei quelle cose che cercavo nella donna della mia vita. Mi sono fidanzato con lei quando avevo 30 anni, relativamente tardi per un calciatore. Ma poi è venuto tutto naturale”, aveva spiegato lui, ospite di Silvia Toffanin. Popolarità, gioie, dolori, la malattia del figlio Giacomo: la coppia negli anni ha affrontato alti e bassi, sempre insieme. Ed oggi, sono più forti che mai.