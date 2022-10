Sarà Liverpool la sede dell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Lo ha reso noto nella serata di venerdì 7 ottobre la Bbc. Dopo la vittoria della Kalush Orchestra a Torino, con il brano “Stefania”, la kermesse si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina ma a luglio Kiev ha ceduto l’organizzazione alla Gran Bretagna.

Erano due le città in “gara” per ospitare la 67esima edizione, Liverpool e Glasgow, ma alla fine la prima ha trionfato. La Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2023 si svolgerà quindi nella Liverpool Arena vicino al fiume Mersey sabato 13 maggio con le semifinali martedì 9 e giovedì 11 maggio. La BBC, insieme alla European Broadcasting Union (EBU), organizzerà il Contest in consultazione con UA:PBC, l’emittente pubblica ucraina e i vincitori dello scorso anno della kermesse. Liverpool – si legge in una nota – è stata scelta a seguito di una forte procedura di candidatura cittadina che ha esaminato le strutture della sede, la capacità di ospitare migliaia di delegazioni, troupe, tifosi e giornalisti in visita, infrastrutture e per l’offerta culturale della città ospitante.

È la prima edizione dal 1980 a non essere ospitata dal paese vincitore.