Due uomini hanno aggredito in classe un professore a Bari. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di una vendetta per una nota data a una studentessa. Per la preside dell’istituto, Paola Petruzzella, però, “la vicenda non è come è stata raccontata dal professore. C’è ben altro”. I fatti risalgono allo scorso 23 settembre. Saranno le forze dell’ordine a fare luce su quanto è successo all’interno dell’istituto Majorana, dove il docente è stato preso a schiaffi da due uomini e ha riportato alcune lesioni.

Il professore sostiene di avere messo una nota a un’alunna per essere arrivata in ritardo e aver disturbato più volte la lezione. “Lui ha avuto atteggiamenti non corretti“, puntualizza la dirigente della scuola nel quartiere San Paolo. La donna non rivela altri dettagli perché sono in corso le indagini, ma assicura di avere approfondito la vicenda e che “quello che lui ha dichiarato non corrisponde al vero. Per niente. Lui ha avuto dei comportamenti che non sono consoni ad un docente”. I genitori della ragazza cui è stata data la nota avrebbero anche sporto denuncia ai carabinieri, facendo alcune dichiarazioni importanti per le ricostruzioni in corso.