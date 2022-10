“Quei quattro disgraziati, quello che è successo a Marco Bellavia mi ha mandato fuori di testa”. A dirlo, tra le lacrime, è Carlotta Brambilla Pisoni che a Fanpage.it, ha commentato quanto accaduto nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip ai danni, appunto, di Marco Bellavia, suo collega ai tempi di Kiss Me Licia e Bim Bum Bam. “Ho scoperto, almeno così mi hanno detto, che era da tanto che non stava bene. Ho pietà di me che non ho capito un cazzo – ha ammesso quindi la conduttrice -. L’unica che gli è stata vicina in questi anni è stata Cristina D’Avena, anche se eravamo tutti in buoni rapporti”. Sabato scorso Bellavia ha infatti abbandonato la casa più spiata d’Italia dopo esser stato isolato e “bullizzato” dagli altri concorrenti del reality di Canale 5 a causa dei suoi problemi di salute mentale.

Un caso che ha suscitato parecchia indignazione: “Avrei voglia di stringergli la mano e fargli capire che comunque le persone gli vogliono bene. Quello che mi fa star male (inizia a piangere, ndr) è che io era un bel po’ che non lo sentivo più. Eravamo davvero tanto amici, abbiamo fatto il liceo insieme e poi la tv. E io mi sento una merda perché ci siamo persi di vista e lui in passato aveva anche provato a cercarmi…mi sento una merda…”, ha spiegato Carlotta Brambilla Pisoni.

E ancora: “Mi chiedo dove siamo arrivati e cosa siamo diventati. Quello è un branco, abbiamo visto un branco in azione. Vedere come ci comportiamo verso gli altri, come l’indifferenza sia diventata la cosa dominante, è quello che mi fa star più male”, si è sfogata. “La prima cosa che ho pensato stamattina è stato di scrivere a Marco, ma ho avuto paura. Mio figlio ieri mi guardava piangere davanti alla tv, mi diceva: ‘Ma sei impazzita?’. Quei quattro disgraziati l’han trattato malissimo. Era da tanto che non stava bene, almeno così. mi hanno detto. Faccio tanto quella che voleva studiare psicologia e non mi sono accorta dei dolori di una persona con la quale sono cresciuta. Eravamo tutti in buoni rapporti, lui aveva questo carattere esuberante e nessuno si è mai soffermato sul fatto che dietro questa facciata si nascondesse ben altro”, ha concluso.