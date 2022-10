“A 20 anni ho votato per la Costituente, a 97 per questo bambino [..]. Io non lavoro più, quel bambino è cresciuto e auguro a lui buon lavoro per tutti noi, con grande stima”. Sono le parole di Lidia Ferretti Pepe, 97 anni, a corredo di uno scatto con un piccolo Giuseppe Conte. In seguito ha aggiunto: “Questa fotografia risale al 1971 quando, nominata insegnante nella scuola di Candela (Foggia), fui cortesemente ospitata da questa gentile famiglia di Volturara (dov’è nato il Presidente del M5S, ndr)”. Raggiunta telefonicamente da FqMagazine, la signora Pepe ha spiegato: “Non sono stata l’insegnante di Giuseppe Conte, ma venni ospitata in casa sua quando venni assegnata in una scuola nella provincia di Foggia. Loro (la famiglia di Conte, ndr) erano originari di un paese confinante con il paese di mio marito e quindi, giacché a quell’epoca nei paesi le donne non potevano andare negli alberghi da sole, mi hanno ospitato in famiglia”.

Poi ha aggiunto: “Che bambino era Conte? Non lo ricordo, di certo la sua era una famiglia bella, di brave persone. Speriamo si siano mantenute. Ormai non ho più contatti con nessuno, anche perché ho lasciato Foggia e poi sono venuta qui a Sorrento”. Infine, parlando ancora della famiglia del leader grillino, ha concluso: “Sono stati molto gentili, mi hanno ospitata anche se sconosciuta. Ricordo il bell’albero di Natale che avevano in casa. Arrivai alla famiglia Conte perché vivevano a Volturara Appula e lì c’era anche una sorella di mio marito. Forse attraverso di lei ebbi l’indirizzo e l’ospitalità. Attraverso mia cognata, ma ormai non lo ricordo più. Ero presa da tante cose, però ricordo bene la loro ospitalità”.

Pepe, originaria di Reggio Emilia e vedova di un Mottese che nel 1945 salì in Emilia come sottotenente, circa un anno fa ha coronato un sogno, ricevendo il sigillo dell’Università di Foggia perché “fondatrice del primo nido montessori aziendale a Foggia negli anni 60 del 900″, riporta Foggia Today in un articolo del 20 luglio 2021. “Lidia Ferretti Pepe ha lavorato, insieme alle sue colleghe, per promuovere e diffondere il pensiero pedagogico e didattico di Maria Montessori in una città che, grazie a lei, può vantare una storica tradizione montessoriana – si legge sul giornale locale pugliese -. Ferretti Pepe ha assistito alle sedute di laurea e alla proclamazione dei primi laureati del corso di laurea magistrale interclasse in ‘Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa’, che acquisiscono contestualmente il diploma di specializzazione nel metodo Montessori 0-3 anni, in convenzione con l’Opera nazionale Montessori”.