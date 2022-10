Nella giornata di ieri, sabato primo ottobre, il Grande Fratello Vip ha annunciato attraverso i suoi canali social il ritiro dal reality di Marco Bellavia. Negli ultimi giorni infatti il concorrente ha manifestato ha spiegato ai compagni di soffire di quello che ha chiamato “dolore mentale” e in diverse occasioni è stato male. I compagni, invece di aiutarlo, hanno pensato di discriminarlo e deriderlo. Stando ai racconti di Wilma Goich e Charlie Gnocchi, sembra che Marco abbia avuto un crollo nella mattinata di ieri: “Non stava bene stamattina. L’abbiamo trovato in salone per terra steso e poi parlava con il muro, ha bisogno di essere aiutato“.

A distanza di ore stanno incominciando ad emergere i primi retroscena circa questo ritiro. A dare le prime indicazioni è stato Davide Maggio che, attraverso i suoi canali social, ha rivelato come l’abbandono non sarebbe stato frutto di una scelta del concorrente. Marco Bellavia, infatti, avrebbe sostenuto un colloquio di oltre un’ora in confessionale in presenza degli autori della trasmissione e dello psicologo della produzione. E sembra che proprio loro abbiano consigliato al gieffino di uscire perché “avere 24 ore su 24 le telecamere puntate addosso non sarebbe il massimo per questa situazione”. Ecco le parole di Davide Maggio: “Mi risulta che il ritiro di Bellavia al Grande Fratello Vip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente”. E ancora: “Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip. Nella casa di Cinecittà hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi”, ha dichiarato il giornalista. Il caso Bellavia ha lasciato sgomenti tutti i telespettatori che, attraverso i social, non hanno di certo perso occasione per manifestare il loro supporto all’ex volto di Bim Bum Bam. Ricordiamo la gravità delle di due concorrenti: Gegia e Ginevra Lamborghini. La prima ha dato a Bellavia del “pazzo” e “malato” mentre la seconda ha esternato una frase da brividi: “Ma allora merita di essere bullizzato”. Non ci sono nomination o provvedimenti che tengano. La salute mentale non è un gioco. E di “grande”, qui, non c’è nessun ‘fratello’.