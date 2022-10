Niente da fare. Fabrizio Corona torna al suo “game” (che non è affatto un gioco) e torna a rivolgersi a Ilary Blasi. Da giorni l’ex re dei paparazzi sostiene di avere delle rivelazioni sulla separazione Totti-Blasi e di volerle “offrire” al pubblico. Dopo aver tentato di farlo con Instagram (profilo chiuso), ora ha attivato un canale Telegram che al momento in cui scriviamo ha 12 mila iscritti. Ma cosa vuole esattamente Corona? Le sue parole: “Racconteremo tutto quello che non si può sapere. E allora ora, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono (durante una puntata del Grande Fratello, ndr), io dirò la verità come deve essere detta. Preparati. Perché adesso scateno l’inferno“. L’ex re dei paparazzi sostiene di avere delle rivelazioni da fare a partire da lunedi 3 ottobre. Ilary Blasi (e i suoi avvocati) al momento tacciono.