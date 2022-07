La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi è lo scoop dell’estate e sta dando vita a un profluvio di parole, critiche e svariati pettegolezzi. Sotto i riflettori è finito anche Alex Nuccetelli, amico del capitano. Il bodybuilder ha rilasciato nuove dichiarazioni al “Corriere della Sera”, cercando di spegnere i rumors sul suo ruolo di cupido tra Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi: “Non è vero che li ho presentati io, manco per niente. Mi ricordo soltanto che erano presenti a una delle mie serate del venerdì al ‘Profumo spazio sensoriale’ di piazza dei Giochi Delfici, a Vigna Clara, punto”. Una replica alla sorella di Blasi, Melory, che lo ha punzecchiato su Instagram: “Certi amici farebbero bene a restare in silenzio”. Durante l’intervista, Nucetelli ha poi rincarato la dose: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita, eddai”.

Negli ultimi giorni, sono fioccati gli accostamenti tra Noemi e Ilary, ma il pr romano non è dello stesso parere: “Ilary era una bambola, Noemi è più bassina”. E ancora, sull’idea che la ragazza avrebbe avuto di Totti: “Pure lei all’inizio su Francesco era scettica, non è che si è lanciata subito. ‘L’altra sera sono stata la torneo e c’era l’amico tuo’, mi ha raccontato dopo il primo incontro. Tutto lì. (…) Certo, se dopo tutti questi mesi e tutto questo casino ancora si frequentano, è segno che qualcosa tra loro esiste, che non è solo amicizia. E che c’è di male?”. Secondo molti, la giovane età della Bocchi sarebbe stato un fattore chiave per far scoppiare la passione, ma anche in questo caso Nuccetelli dissente: “È già donna, un’ottima madre, un tipo tranquillo”, pregio che il capitano giallo-rosso avrebbe molto apprezzato. Il legame con Ilary, però, è rimasto: “Si sono comunque amati tantissimo, sono genitori meravigliosi, che hanno educato i tre figli nella normalità, senza viziarli”.