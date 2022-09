“I genitori che vestono e truccano i figli come fossero adulti e gli fanno il profilo Insta mi inquietano più di una passeggiata a mezzanotte con un Rolex al polso a Riccione fra i maranza (tamarri ndr)”. Parola di rapper, in questo caso di Shade. Come il collega Emis Killa, il musicista parla di Riccione e lo fa in termini non positivi. In poche parole, passeggiare a mezzanotte per le vie di Riccione in mezzo ai maranza è spaventoso. Più ancora, lo sono i genitori che mettono i propri figli sui social, magari avendoli prima ‘vestiti e truccati”. Non solo Shade e Emis Killa (che per le sue parole è stato querelato dalla sindaca Daniela Angelini) ma anche Francesco Facchinetti: l’imprenditore ha detto la sua sulla cittadina marittima.