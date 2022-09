Dopo aver ospitato i Mondiali 2018 e alcune partite degli Euro 2020 (disputati nel 2021), ora la Russia è fuori da tutto. Non ci sarà in Qatar, non sarà presente nemmeno agli Europei 2024 che si giocheranno in Germania. La decisione è stata confermata dal comitato esecutivo Uefa, riunito oggi a Hvar, in Croazia, che ha approvato la procedura per il prossimo sorteggio di qualificazione a Euro 2024 che si svolgerà il 9 ottobre a mezzogiorno a Francoforte.

La Germania, la squadra della federazione ospitante, si qualifica automaticamente per il torneo finale e quindi non partecipa al sorteggio di qualificazione. Tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito della decisione del Comitato Esecutivo Uefa del 28 febbraio 2022 che è stata ulteriormente confermata dal Tribunale Arbitrale per lo Sport il 15 luglio 2022. La Russia è quindi esclusa dal sorteggio di qualificazione al campionato europeo di calcio. Una scelta arrivata in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe, lo scorso febbraio.

Sono 53 dunque le federazioni nazionali che partecipano al sorteggio di qualificazione che assegnerà i partecipanti ai dieci gironi, sette gruppi da cinque squadre e tre gruppi da sei squadre. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate del gruppo si qualificano per il torneo finale. I restanti tre posti saranno decisi attraverso i play-off che si giocheranno a marzo 2024. Le 53 squadre partecipanti sono teste di serie secondo il ranking complessivo della Uefa Nations League 2022/23.