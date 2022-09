Simona Ventura si racconta in una lunga intervista al Messaggero e conferma che presto ci sarà il matrimonio atteso con Giovanni Terzi. Compagno della conduttrice, il giornalista è affetto da una patologia genetica: “Nel 2020 ha scoperto di essere affetto da una grave malattia genetica ai polmoni, la dermatomiosite amiopatica. Non si può guarire, ma solo impedirle di peggiorare. La terapia sta andando bene, siamo fiduciosi“. Insomma un rapporto che affronta momenti belli e meno belli ma con la consapevolezza di “essersi trovati”. Ventura racconta anche che Chiara Ferragni chiede a lei consigli per i prossimo Sanremo: “Lei è molto in gamba e ha chiesto consigli proprio a me per sapere cosa fare e come stare su quel palco. Sono il suo punto di riferimento televisivo… È venuta in ufficio da me e le ho fatto vedere un po’ di cose. Mi sono messa a sua disposizione. Chiara ha fatto la scelta giusta al momento giusto. La Rai le chiedeva di andare a Sanremo da quattro anni…“. E dopo un breve cenno alla separazione Totti-Blasi, la conduttrice risponde a una domanda sulle sue ricchezze immobiliari. “I suoi soldi li investe sempre in case? Luciana Littizzetto ne ha ventidue, Alba Parietti dieci: lei?”, la domanda. “Beate loro, io di meno“, la risposta. Rifarebbe mai X Factor? No: “L’ho fatto per cinque anni ed è andata bene così. Non torno mai al passato”. Scelta saggia.