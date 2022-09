La sua assenza non era affatto passata inosservata nei giorni scorsi, tanto che si erano diffuse addirittura alcune teorie “complottiste” a riguardo. Ma proprio quando già si parlava di “mistero”, eccola spuntare, elegantissima, all’evento clou: i funerali della regina Elisabetta. Di chi stiamo parlando? Ma di Angela Kelly, stylist ed amica personale della defunta sovrana. Kelly, fedelissima di Sua Maestà nonché sua confidente intima, ha omaggiato la donna per cui ha lavorato per quasi 30 anni dandole l’ultimo saluto nell’abbazia di Westminster, assieme ad oltre 500 capi di stato arrivati a Londra da tutto il mondo. Per l’occasione ha indossato un cappottino nero dalla silhouette classica, molto simile a quelli che amava sfoggiare Elisabetta, impreziosito da una spilla e con cappellino nero coordinato.

Figlia di un portuale di Liverpool, Angela Kelly iniziò a lavorare a Buckingham Palace nel 1994 come assistente guardarobiera della Regina: nel corso degli anni si è conquistata la stima e l’affetto della sovrana, tanto da diventare un punto di riferimento indispensabile anche dopo la sua morte. Secondo i media britannici, infatti, sarebbe stata proprio lei a scegliere e preparare gli abiti con cui verrà sepolta Elisabetta II. D’altra parte, era proprio lei a gestire i look e, soprattutto, i gioielli della regina, organizzando meticolosamente il suo armadio e accompagnandola in ogni suo viaggio. Teneva addirittura una lista con tutte le combinazioni di outfit della sovrana, per evitare ripetizioni e scivoloni, raccogliendo nel mentre le sue confidenze. Tanto che si vocifera che non sia molto amata dal resto della Royal Family.