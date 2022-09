La bara del principe Filippo verrà oggi spostata dalla Royal Vault di Windsor, dove si trova dal funerale del 17 aprile 2021, per venir poi nuovamente sepolta questa sera assieme all’amata regina Elisabetta nella King George VI Memorial Chapel. La sepoltura di Filippo è sempre stata considerata temporanea, in attesa di quella della regina. Il posizionamento avverrà al termine di un servizio religioso privato cui assisterà la famiglia reale, nella stessa cappella dove sono sepolti i genitori di Elisabetta, Giorgio VI e la Regina madre, e la sorella Margaret. Sposati per 73 anni, Elisabetta e Filippo staranno così finalmente insieme per l’eternità.